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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Der doppelte Regenbogen

ORF KidsStaffel 1Folge 134vom 24.07.2026
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Zoom - Der weiße Delfin

Folge 134: Zoom - Der weiße Delfin: Der doppelte Regenbogen

13 Min.Folge vom 24.07.2026

Als am Horizont ein doppelter Regenbogen erscheint und der Himmel sich danach völlig verdunkelt, herrscht helle Aufregung im Dorf. Die Vorgänge sind der Legende nach ein Zeichen dafür, dass der Zorn des Haifisch-Gottes hervorgerufen wurde. In einem halben Tag wird das Dorf von einer riesigen Welle zerstört werden. Es sei denn, jemand findet sich, der in 135 Meter Meerestiefe eine Opfergabe für den Haifisch-Gott darbringt. Yann und Auru wollen es gemeinsam wagen, doch ihre Mission steckt voller Gefahren. Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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