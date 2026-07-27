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Zoom - Der weiße Delfin

Zoom - Der weiße Delfin: Paco, der Oktopus

ORF KidsStaffel 1Folge 138vom 27.07.2026
Zoom - Der weiße Delfin: Paco, der Oktopus

Zoom - Der weiße Delfin: Paco, der OktopusJetzt kostenlos streamen

Zoom - Der weiße Delfin

Folge 138: Zoom - Der weiße Delfin: Paco, der Oktopus

13 Min.Folge vom 27.07.2026

Ein Oktopus hat sich in einem Fischernetz verfangen und verletzt. Onkel Patrick päppelt ihn wieder auf. Als er auf eine Konferenz muss, bittet er Yann, sich um den Patienten zu kümmern. Doch auch Yann ist verhindert. Er will an einem Bootsrennen bei den Spielen von Maotu teilnehmen. Statt ihm beschließt Marina, sich um den kranken Oktopus zu kümmern. Zu Marinas Überraschung ist das Tier ein regelrechtes Orakel. Jedes Mal scheint es auf den richtigen Gewinner zu tippen! Bildquelle: ORF/ZDF Enterprises/Media Valley/ Marzipan Films

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Zoom - Der weiße Delfin

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