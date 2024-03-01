Rubine, Raub und RattenfängerJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Rubine, Raub und Rattenfänger
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Comtess May Ham ist der festen Überzeugung, dass Arsene Lupin die Kronjuwelen von Kadalan gestohlen hat. Erst als dieser sich selber in die Ermittlungen von Sherlock Holmes einschaltet, kommen sie dem Täter auf die Spur
6
