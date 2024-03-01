Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arsene Lupin

Der Mann aus Marseille

RiCStaffel 1Folge 19vom 01.03.2024
Der Mann aus Marseille

Der Mann aus MarseilleJetzt kostenlos streamen

Arsene Lupin

Folge 19: Der Mann aus Marseille

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Im Auftrag eines unbekannten, mysteriösen Mannes aus Marseille druckt Simone Javel gemeinsam mit ihrem Mann Unmengen an Falschgeld. Auch Arsene Lupin zeigt großes Interesse an dem geheimnisumwobenen Unbekannten aus Südfrankreich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Arsene Lupin
RiC
Arsene Lupin

Arsene Lupin

Alle 1 Staffeln und Folgen