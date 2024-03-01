Arsene Lupin
Folge 11: Diamantenfieber
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Der Kriminelle Karst greift zu immer dreisteren Mitteln, um an die Anteile an einer afrikanischen Diamantenmine zu kommen: Als die Bedrohungen der Aktionäre ihn nicht zum Ziel führen, entführt er kurzerhand den Chef der Aktiengesellschaft
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH