Arsene Lupin
Folge 16: Erfinder in Not
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Karst interessiert sich sehr für die Konstruktion eines neu entwickelten Motorrads, mit dem extrem hohe Geschwindigkeiten gefahren werden können. Der Erfinder Ed Jones möchte damit sogar für einen neuen Geschwindigkeitsrekord antreten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arsene Lupin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH