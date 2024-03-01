Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erfinder in Not

RiCStaffel 1Folge 16vom 01.03.2024
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Karst interessiert sich sehr für die Konstruktion eines neu entwickelten Motorrads, mit dem extrem hohe Geschwindigkeiten gefahren werden können. Der Erfinder Ed Jones möchte damit sogar für einen neuen Geschwindigkeitsrekord antreten.

