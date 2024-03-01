Arsene Lupin
Folge 7: Heiße Steinchen
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die prominente Sängerin Florinda Perla verschwindet plötzlich aus dem Wiener Opernhaus. Lupin wird der Entführung verdächtigt. Es stellt sich heraus, dass Karst und May Hem hinter der Entführung stecken: Sie haben es auf eine Diamantkette abgesehen
