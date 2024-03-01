Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arsene Lupin

Das verschwundene Porträt

Staffel 1Folge 8vom 01.03.2024
Das verschwundene Porträt

Arsene Lupin

Folge 8: Das verschwundene Porträt

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Arsene Lupin versucht, dem echten Thronfolger des Erzherzogs Kantor an die Macht von Austrovia zu verhelfen, indem er ein bestimmtes Bild entwendet. Die jetzige Regierung um Graf Fedor putschte sich durch einen Staatsstreich an die Macht.

