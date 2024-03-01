Das verschwundene PorträtJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Das verschwundene Porträt
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Arsene Lupin versucht, dem echten Thronfolger des Erzherzogs Kantor an die Macht von Austrovia zu verhelfen, indem er ein bestimmtes Bild entwendet. Die jetzige Regierung um Graf Fedor putschte sich durch einen Staatsstreich an die Macht.
