Arsene Lupin
Folge 20: Ein heißes Eisen
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Der Kriminelle Karst will unbedingt verhindern, dass Professor Montcornet auf der Friedenskonferenz vor den Nationen spricht. Der Professor will mit einer neuen Erfindung dem internationalen, unendlichen Wettrüsten ein Ende setzen.
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH