Arsene Lupin
Folge 4: Wie der Vater, so der Sohn
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Der Kriminelle Karst versucht, einen Diamanten aus der berühmten Titanic zu bergen. Das missfällt Arsene Lupin sehr, denn sein eigener Vater versuchte bereits vor 20 Jahren, den Diamanten zu bergen und nach Amerika zu überführen.
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH