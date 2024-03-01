Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arsene Lupin

Wie der Vater, so der Sohn

RiCStaffel 1Folge 4vom 01.03.2024
Wie der Vater, so der Sohn

Wie der Vater, so der SohnJetzt kostenlos streamen

Arsene Lupin

Folge 4: Wie der Vater, so der Sohn

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Der Kriminelle Karst versucht, einen Diamanten aus der berühmten Titanic zu bergen. Das missfällt Arsene Lupin sehr, denn sein eigener Vater versuchte bereits vor 20 Jahren, den Diamanten zu bergen und nach Amerika zu überführen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Arsene Lupin
RiC
Arsene Lupin

Arsene Lupin

Alle 1 Staffeln und Folgen