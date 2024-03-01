Arsene Lupin
Folge 2: Der große Knall
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Als plötzlich aus einem französischen Militärlager auf merkwürdige Weise eine Superwaffe verschwindet, verdächtigt Arsene Lupin sogleich den Kriminellen Karst. Tatsächlich ist er dabei, die Waffe als Kunstwerk getarnt zu versenden.
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH