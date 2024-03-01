Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arsene Lupin

Der große Knall

RiCStaffel 1Folge 2vom 01.03.2024
Der große Knall

Der große KnallJetzt kostenlos streamen

Arsene Lupin

Folge 2: Der große Knall

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Als plötzlich aus einem französischen Militärlager auf merkwürdige Weise eine Superwaffe verschwindet, verdächtigt Arsene Lupin sogleich den Kriminellen Karst. Tatsächlich ist er dabei, die Waffe als Kunstwerk getarnt zu versenden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Arsene Lupin
RiC
Arsene Lupin

Arsene Lupin

Alle 1 Staffeln und Folgen