Arsene Lupin
Folge 21: Der vertauschte Präsident
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Während eines Staatsbesuches in Paris organisiert Karst eine spektakuläre Entführung des Präsidenten von Samur. Er möchte mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln den Präsidenten davon abhalten, ein Handelsabkommen zu unterschreiben.
Arsene Lupin
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH