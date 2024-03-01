Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arsene Lupin

Der vertauschte Präsident

Staffel 1Folge 21vom 01.03.2024
Der vertauschte Präsident

Arsene Lupin

Folge 21: Der vertauschte Präsident

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Während eines Staatsbesuches in Paris organisiert Karst eine spektakuläre Entführung des Präsidenten von Samur. Er möchte mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln den Präsidenten davon abhalten, ein Handelsabkommen zu unterschreiben.

