Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arsene Lupin

Goldsardinen

RiCStaffel 1Folge 13vom 01.03.2024
Goldsardinen

GoldsardinenJetzt kostenlos streamen

Arsene Lupin

Folge 13: Goldsardinen

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Karst plant gemeinsam mit der Mafia einen Deal: Sie wollen eine große Geldsumme über Amsterdam nach New York schaffen. Ganimard und Folenfant versuchen, den Coup zu vereiteln. Dazu brauchen sie allerdings Arsène Lupins Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Arsene Lupin
RiC
Arsene Lupin

Arsene Lupin

Alle 1 Staffeln und Folgen