Arsene Lupin
Folge 18: Lady M
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Der Pilot Lenoir ist auf dem besten Weg, einen neuen Rekord im Langstreckenflug zu brechen. May Hem tarnt sich als unbekannte Lady M und versucht so, den Erfolg des Piloten zu verhindern. Arsene Lupin hat die Tarnung erkannt und hilft Lenoir.
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH