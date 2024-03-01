Sam mit der goldenen HandJetzt kostenlos streamen
Arsene Lupin
Folge 6: Sam mit der goldenen Hand
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Kurz vor seiner regulären Entlassung aus dem Gefängnis wird der Fälscher Sam in einer spektakulären Aktion befreit. Lupin geht der Sache auf den Grund und kommt Karst auf die Schliche, der Sam zur Produktion von Falschgeld zwingen will
Arsene Lupin
