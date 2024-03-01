Arsene Lupin
Folge 3: Der geniale Professor
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Karst hat den prominenten Professor von Luppo gekidnapt, um durch ihn an das Geheimnis eines neuen Düsenantriebs zu gelangen. Kelly und Max wurden als Zeugen des Kidnappings ebenfalls entführt, konnten jedoch Lupin noch benachrichtigen.
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH