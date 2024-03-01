Arsene Lupin
Folge 10: Der Pharaonenschatz
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Karst will gemeinsam mit May Hem einen sagenumwobenen, wertvollen Pharaonenschatz in ihren Besitz bringen. Sie planen zunächst die Entführung eines Professors, der die Hieroglyphen entziffern soll, die das Versteck des Schatzes verraten
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arsene Lupin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH