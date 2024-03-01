Arsene Lupin
Folge 14: Lupin gibt Gas
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Karst will mit seinem Karstmobil unbedingt beim Rennen gewinnen und auf Platz eins stehen. Um seine Konkurrenten auszuschalten, greift er zu illegalen und fiesen Tricks. Arsene Lupin versucht, ihm dabei Einhalt zu gebieten.
