Arsene Lupin
Folge 17: Lupin greift ein
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Als in Barcelona eine Marienstatue von unschätzbarem Wert abhanden kommt, wird der Raub ausgerechnet dem Inspektor Ganimard unterstellt. Arsene Lupin ist zur Stelle, um den Fall genauer zu untersuchen und den Inspektor zu entlasten.
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH