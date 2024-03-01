Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 17vom 01.03.2024
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Als in Barcelona eine Marienstatue von unschätzbarem Wert abhanden kommt, wird der Raub ausgerechnet dem Inspektor Ganimard unterstellt. Arsene Lupin ist zur Stelle, um den Fall genauer zu untersuchen und den Inspektor zu entlasten.

RiC
