Arsene Lupin
Folge 5: Sicher ist sicher
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Graf Di Lazzaro vermisst die Besitzurkunde eines seiner Landstücke. Man verdächtigt Arsene Lupin des Raubs der Urkunde, der allerdings bald herausfindet, dass Karst die Urkunde aus bestimmten Gründen an sich genommen hat
6
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH