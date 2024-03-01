Eine mörderische ZugfahrtJetzt kostenlos streamen
Arsene Lupin
Folge 9: Eine mörderische Zugfahrt
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Der Prinz Voivodine befindet sich im berühmten Orient-Express in Richtung Venedig. Karst ist ebenfalls im Zug und plant, den Prinzen umzubringen. Zum Glück ist auch Kelly dort. Sie schafft es, Lupin von den Anschlagsplänen zu berichten.
