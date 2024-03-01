Arsene Lupin
Folge 12: Operation Iris
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Während eines Goldtransports von Paris nach Berlin plant Karst einen großen Coup: Er will die Goldbarren durch falsche Materialien austauschen. Als Arsene Lupin davon hört, setzt er alles in Bewegung, diesen Plan zu verhindern
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Arsene Lupin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH