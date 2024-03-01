Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arsene Lupin

Operation Iris

RiCStaffel 1Folge 12vom 01.03.2024
Operation Iris

Operation IrisJetzt kostenlos streamen

Arsene Lupin

Folge 12: Operation Iris

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Während eines Goldtransports von Paris nach Berlin plant Karst einen großen Coup: Er will die Goldbarren durch falsche Materialien austauschen. Als Arsene Lupin davon hört, setzt er alles in Bewegung, diesen Plan zu verhindern

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Arsene Lupin
RiC
Arsene Lupin

Arsene Lupin

Alle 1 Staffeln und Folgen