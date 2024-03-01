Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kühler Kopf und heiße Lava

RiCStaffel 1Folge 22vom 01.03.2024
Kühler Kopf und heiße Lava

Folge 22: Kühler Kopf und heiße Lava

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Professor Franco ist auf einen unbekannten, unterirdischen Lavatunnel gestossen. Mit dem dort vorkommenden heissen Wasserdampf plant er eine Stromerzeugung, die allerdings eine Umweltkatastrophe auslösen würde. Lupin soll dies verhindern.

RiC
