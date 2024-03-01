Kühler Kopf und heiße LavaJetzt kostenlos streamen
Arsene Lupin
Folge 22: Kühler Kopf und heiße Lava
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Professor Franco ist auf einen unbekannten, unterirdischen Lavatunnel gestossen. Mit dem dort vorkommenden heissen Wasserdampf plant er eine Stromerzeugung, die allerdings eine Umweltkatastrophe auslösen würde. Lupin soll dies verhindern.
Copyrights:© 1996 France Animation S.A. / TF1 / Cinar Productions Inc. In trust / Ravensburger Film+TV GmbH