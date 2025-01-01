Bauer sucht Frau - Staffel 18 Vorstellungsfolge 2 Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Bauer sucht Frau - Staffel 18 Vorstellungsfolge 2
96 Min.Ab 6
Neue Staffel, neue Bauern, neue Singles, neue Liebe? Auch heuer gibt es wieder einsame Bauern und Bäuerinnen, die sich endlich verlieben möchten! Dabei haben so viele Singleherzen, wie in diesem Jahr haben bei Bauer sucht Frau ATV noch nie nach ihrer großen Liebe gesucht! 16 Bauern und Bäuerinnen warten in der 18. Staffel nur darauf, dass sie ihr Herz endlich verschenken dürfen! Und deren Vorstellung geht nun in die zweite Runde.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen