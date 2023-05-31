Staffel 20 Folge 01: Die ersten Bauern stellen sich vorJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 1: Staffel 20 Folge 01: Die ersten Bauern stellen sich vor
95 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 6
"Bauer sucht Frau" feiert einen besonderen Geburtstag: Die ATV-Kuppelshow startet in ihre 20. Jubiläumsstaffel. Arabella Kiesbauer ist wieder unterwegs zu den schönsten Bauernhöfen und idyllischsten Plätzen in ganz Österreich, um die 15 Bäuer:innen vorzustellen. Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern begeben sich diesmal auf das Liebesabenteuer ihres Lebens.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bauer sucht Frau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen