Bauer sucht Frau

Staffel 20 Folge 01: Die ersten Bauern stellen sich vor

ATVStaffel 20Folge 1vom 31.05.2023
Staffel 20 Folge 01: Die ersten Bauern stellen sich vor

Staffel 20 Folge 01: Die ersten Bauern stellen sich vorJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 1: Staffel 20 Folge 01: Die ersten Bauern stellen sich vor

95 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 6

"Bauer sucht Frau" feiert einen besonderen Geburtstag: Die ATV-Kuppelshow startet in ihre 20. Jubiläumsstaffel. Arabella Kiesbauer ist wieder unterwegs zu den schönsten Bauernhöfen und idyllischsten Plätzen in ganz Österreich, um die 15 Bäuer:innen vorzustellen. Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern begeben sich diesmal auf das Liebesabenteuer ihres Lebens.

