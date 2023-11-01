Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Staffel 20 Folge 10: Tränenreicher Abschied

ATVStaffel 20Folge 10vom 01.11.2023
Staffel 20 Folge 10: Tränenreicher Abschied

Staffel 20 Folge 10: Tränenreicher AbschiedJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 10: Staffel 20 Folge 10: Tränenreicher Abschied

92 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 6

Lukas, der abenteuerlustigen Kernölbauer, hat vier Damen zu sich auf den Hof eingeladen. Doch bevor diese ankommen, gibt es noch jede Menge vorzubereiten. Am dritten Tag steht bei Martin, dem liebenswürdigen Schafbauern Stallarbeit auf dem Programm. Danach beginnt das Hoffest und Martin trifft eine Entscheidung. Am Abend genießt der romantische Murtaler Peter eine Jause mit seinen drei Hofdamen bevor es an die Zimmerverteilung geht. Der freche Innviertler Johannes holt seine erste Hofdame vom Bahnhof ab. Der erste Eindruck von ihr scheint nicht so gut zu sein, wie gedacht. Kurze Zeit später kommt auch schon die Bayerin Anna auf Johannes Hof an. Nachdem der Niederösterreicher Stefan seine Gelegenheit beim Einzeldate hatte, die heißblütige Steirerin Nicole von sich zu überzeugen, nutzt auch der Steirer Florian seine Chance. Bei seiner ersten Reitstunde macht er keine schlechte Figur und kann die Landwirtin beeindrucken. Für welchen der beiden verbliebenen Hofherren wird sich Nicole schließlich entscheiden?

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen