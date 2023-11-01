Staffel 20 Folge 10: Tränenreicher AbschiedJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 10: Staffel 20 Folge 10: Tränenreicher Abschied
Lukas, der abenteuerlustigen Kernölbauer, hat vier Damen zu sich auf den Hof eingeladen. Doch bevor diese ankommen, gibt es noch jede Menge vorzubereiten. Am dritten Tag steht bei Martin, dem liebenswürdigen Schafbauern Stallarbeit auf dem Programm. Danach beginnt das Hoffest und Martin trifft eine Entscheidung. Am Abend genießt der romantische Murtaler Peter eine Jause mit seinen drei Hofdamen bevor es an die Zimmerverteilung geht. Der freche Innviertler Johannes holt seine erste Hofdame vom Bahnhof ab. Der erste Eindruck von ihr scheint nicht so gut zu sein, wie gedacht. Kurze Zeit später kommt auch schon die Bayerin Anna auf Johannes Hof an. Nachdem der Niederösterreicher Stefan seine Gelegenheit beim Einzeldate hatte, die heißblütige Steirerin Nicole von sich zu überzeugen, nutzt auch der Steirer Florian seine Chance. Bei seiner ersten Reitstunde macht er keine schlechte Figur und kann die Landwirtin beeindrucken. Für welchen der beiden verbliebenen Hofherren wird sich Nicole schließlich entscheiden?
