Bauer sucht Frau
Bäuerin Nicole aus der Steiermark hat die Nacht nach der großen Party bei Hofherr Stefan verbracht. Hat Stefan ihr eine zweite Chance gegeben? Die ehemaligen Hofdamen Selina, Tamara und Julia von Tiroler Mike wollen dem 35-Jährigen ordentlich die Meinung geigen. Julia ist besonders enttäuscht von ihrem einstigen Traumbauern. In der Aussprache fliegen die Fetzen. Obstbauer Simon hat in Hofdame Silke seine Traumfrau gefunden und möchte ihre Liebe an diesem Wochenende mit einem Antrag besiegeln. Im Partyspiel "Bauernolympiade" gilt es einen Parcour mit mehreren Disziplinen zu bewältigen. Zu gewinnen gibt es ein romantisches Wochenende in Maria Alm. Wer holt sich den Sieg? Außerdem blicken wir zurück auf die Hofwoche mit Kernölbauer Lukas. Damals hat er sich für die 25-jährige Melanie entschieden. Wie sieht die gemeinsame Zukunft aus?
