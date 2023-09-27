Staffel 20 Folge 05: Überraschungen wohin man schautJetzt kostenlos streamen
Im malerischen Pitztal will der 34-jährige Mike mit Tamara, Julia und Selina auf einer nahegelegenen Alm eine E-Bike-Tour zu einem schönen Ausflugslokal machen. Mit der Gondel geht es also hoch hinaus – es wird geflirtet und sogar der erste Körperkontakt gesucht. Um seiner Entscheidung näher zu kommen, hat sich der sympathische Tiroler drei kleine Einzeldates überlegt. Während in Tirol schon der erste gemeinsame Morgen angebrochen ist, befindet sich die heißblütige Steirerin Nicole noch mitten im Dating-Marathon. Nach und nach trudeln bei der 23-jährigen Jungbäuerin die hübschen Männer auf dem Reiterhof ein. Doch dass Hofherr Nummer 4 und 5 sich bereits kennen, ist selbst für Nicole eine Überraschung. Nachdem alle Hofherren eingetroffen sind, gibt es noch eine Überraschung: im Schlafquartier auf dem Heuboden wird es eine sexy Sleep-Over-Party geben. Beim außergewöhnlichen Burgenländer Philip startet der Morgen für Daniella, Mara und Philip mit selbstgemachtem Pilz-Kaffee. Doch noch sind die drei nicht vollständig. Eine weitere Hofdame ist bereits auf dem Weg. Die 24-jährige Stefanie ist schon voller Vorfreude. Ob sich Daniella und Mara über diese Überraschung jedoch freuen werden, ist fraglich. Auch in der Steiermark beim süßen Jungwinzer Florian gibt es am ersten gemeinsamen Morgen die Ankunft einer weiteren Hofdame. Danach muss auch schon das anstehende Hoffest vorbereitet werden. Insbesondere die engagierte Blaskapelle hat sich etwas ganz Besonderes für den Jungwinzer und seine Mädels überlegt. In Oberösterreich beim eifrigen Milchbauern Christoph lernt die 28-jährige Stefanie die Freunde des Oberösterreichers kennen, während Anja krank im Bett liegt. Am nächsten Tag steht dann Frühschoppen auf dem Programm.
