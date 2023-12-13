Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Staffel 20 Folge 16: Liebe auf den ersten Blick

Folge 16vom 13.12.2023
Staffel 20 Folge 16: Liebe auf den ersten Blick

92 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 6

Mostviertler Christoph zeigt seinen beiden Hofdamen den Schweinestall und den Mostheurigen. Kann sich Stadtmensch Roxy ein Leben am Land überhaupt vorstellen? Der musikalische Almbauer Daniel zeigt seinen beiden Damen die Schafe. Dafür geht es rauf auf den Berg, wo Daniel auch seine Entscheidung verkündet. Sarah schickt Kandidat Alex nach Hause. Freie Bahn für Peter und Michael - wer macht am Ende das Rennen? Simon und seine Bewerberinnen verbringen den Abend mit einem Besuch in Simons Stammdisco. Vor allem zwischen Simon und Silke fliegen die Funken. Am nächsten Tag gibt es beim Einzeldate im Pool den ersten Kuss. Wie werden die anderen Hofdamen darauf reagieren? Luki stellt seiner kompletten Familie seine verbliebenen zwei Mädels vor. Der nächste Tag beginnt mit Stallarbeit. Gemeinsam wird der Stall der Ponys ausgemistet und Gras für die Hasen gesenst.

