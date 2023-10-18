Staffel 20 Folge 08: Tag der EntscheidungenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 8: Staffel 20 Folge 08: Tag der Entscheidungen
Der romantische Murtaler Peter ist in den letzten Zügen seiner Vorbereitungen. Es wird geputzt, dekoriert und sich hergerichtet. Und dann geht es auch schon mit dem Traktor zum Bahnhof, um Hofdame Nummer eins abzuholen. Der liebenswürdige Schafbauer Martin ist da schon einen Schritt weiter. Beide Bewerberinnen sind angereist und beim gemeinsamen Kaffee trinken, lernen sich die drei besser kennen. Bei Jungwinzer Florian ist die Zeit für die letzte Entscheidung gekommen. Welche Dame lässt sein Herz höher schlagen? Auch bei der heißblütigen Steirerin Nicole stehen wieder Entscheidungen an. Doch zunächst herrscht Katerstimmung am Morgen nach dem Landjugendfest. Der sportliche Tiroler Mike hat sich bereits für Julia entschieden. Gemeinsam absolvieren sie eine Übung der Bergrettung. Danach geht es zu einem von Mikes besonderen Lieblingsplätzen – eine Jagdhütte mit atemberaubendem Panorama auf die Berge und ins Tal. Burgenländer Philip muss seine Wahl zwischen Daniella und Stefanie treffen. Am Hoffest ist nur noch eine Dame vertreten und mit dieser geht es am nächsten Tag zum Kitesurfen an den Neusiedler See. Den letzten Tag der Hofwoche verbringt der eifrige Milchbauer Christoph mit seiner Stefanie am Attersee. Beginnt das Eis zu schmelzen und die Schmetterlinge zu fliegen?
