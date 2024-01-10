Staffel 20 Folge 19: Stiftung WadltestJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 19: Staffel 20 Folge 19: Stiftung Wadltest
Dem geselligen Mostviertler Christoph war das Liebesglück nicht hold, Was war während der Hofwoche vorgefallen? Eine spannende Begegnung verspricht auch das Wiedersehen mit dem sportlichen Tiroler Mike und seinen Hofdamen zu werden. Nachdem Wienerin Julia und er als Paar die Hofwoche beendeten, ist nun, ein paar Monate später, Mike mit Freundin Claudia angereist. Die Stimmung zwischen Mike und seinen Hofdamen ist frostig. Spätestens bei der Aussprache wollen die Damen ihrer Wut Luft machen. Ähnlich verläuft das Wiedersehen mit Luki und seinen Hofdamen. Zwar ist Luki nach wie vor Single aber nach dem Handy-Nachrichten-Eklat sind die Wunden aus der Hofwoche noch nicht verheilt. Mal sehen, wie hier die Aussprache verlaufen wird.. Vorstadtbauer Michael musste aus persönlichen Gründen seine Hofwoche absagen. Nun bekommt er in der Liebe eine zweite Chance und darf mit der Unterstützung von Arabella eine Art „Mini-Hofwoche“ erleben. Murtaler Peter und seine Hofdamen Ineta und Luci treffen aufeinander und lassen mit Arabella die Hofwoche Revue passieren. Sind Peter und Ineta noch glücklich? Die Gemüter aller Beteiligten kochen auf jeden Fall hoch.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick