Staffel 20 Folge 14: Das große Scheibtruhenrennen
Bauer sucht Frau
Folge 14: Staffel 20 Folge 14: Das große Scheibtruhenrennen
Simon, der aufgeweckten Obstbauer möchte bei einem entspannten Barbecue seine Hofdamen näher kennenlernen. Doch was die Damen noch nicht wissen: eine von ihnen muss gleich wieder die Heimreise antreten, denn Simon hat zu wenig Betten für seine vier Hofdamen. Bei Daniel, dem musikalischen Almbauern startet die Hofwoche. Als erste Hofdame begrüßt er Laura aus Tirol, die beim gemeinsamen Kuchen essen, für einen Schockmoment bei Daniel sorgt: sie ist Veganerin. Später am Abend steht dann auch Rachel aus Deutschland bei Daniel auf der Matte. Der romantischen Murtaler Peter genießt die Zweisamkeit mit seiner Auserwählten Ineta. Beim Lagerfeuer wird es romantisch und zum krönenden Abschluss gibt es den langersehnten Kuss. In Oberösterreich steckt Luki, der flotte Kutscher dagegen mitten in seinen Vorbereitungen. Sabrina aus der Steiermark ist die erste Hofdame, die Luki mit der Kutsche abholt und begrüßen darf. Doch auch Hofdame Nummer zwei ist bereits auf dem Weg zum flotten Kutscher. Die 20-jährige Carina will das Herz des Oberösterreichers gewinnen. Lukas, der abenteuerlustige Kernölbauer trifft diesmal seine letzte Entscheidung. Im Mostviertel bei Sarah, der bezaubernden Reiterin wird die Nacht heute zum Tag gemacht, denn das Hoffest steht am Programm. Sarah hat sich zur Feier des Tages noch etwas ganz Besonderes überlegt. Um den Kampfgeist ihrer Männer zu wecken, müssen diese zusammen mit ihrer Bäuerin einen Scheibtruhen-Parcours bewältigen. Der Gewinner bekommt ein Einzeldate. Alle Hofherren sind höchst motiviert und geben ihr Bestes.
