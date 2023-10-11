Staffel 20 Folge 07: Der Sprung ins kalte WasserJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 7: Staffel 20 Folge 07: Der Sprung ins kalte Wasser
Im wunderschönen Mostviertel laufen die letzten Vorbereitungen beim liebenswürdigen Schafbauern Martin auf Hochtouren. Unterstützung bekommt der 47-Jährige von seiner Mama Elli, die ihm mit hilfreichen Tipps zur Seite steht. Und dann ist es endlich soweit – die erste Hofdame erreicht Martins Hof. Beim sportlichen Tiroler Mike steht der heutige Tag ganz im Zeichen der Waldarbeit. Danach gibt es für Mike und seine beiden Damen eine kleine Auszeit am See bevor Mike sich am Abend noch eine kleine Überraschung für seine Damen überlegt hat. Bei der heißblütigen Steirerin Nicole steht eine weitere Entscheidung an. Den Abend will Steirerin Nicole dann auf dem Sommerfest der Landjugend ausklingen lassen. Beim außergewöhnlichen Burgenländer Philip startet der neue Tag bunt und kreativ. Beim gemeinsamen Bodypainting wollen die 24-jährige Stefanie und die 25-jährige Daniella dem 32-Jährigen näherkommen und sein Herz für sich gewinnen. Danach möchte Philip den beiden seinen Beruf als Baumpfleger näherbringen. Jungwinzer Florian geht mit Jasmin in den Tierpark - mit einem traurigen Ende für Jasmin: Sie muss als nächstes ihre Koffer packen. Mit der 20-jährigen Magdalena geht es danach zum Einzeldate an den Stubenbergsee. Milchbauern Christoph hat sich für Steffi entschieden und zeigt dieser nun, wie man mit der Hand melkt. Die Chance für Körperkontakt besteht auch beim anschließenden Sprung in den Pool. Langsam kommen sich die beiden näher.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick