Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Staffel 20 Folge 13: Ausflug mit Hindernissen

ATVStaffel 20Folge 13vom 22.11.2023
Staffel 20 Folge 13: Ausflug mit Hindernissen

Staffel 20 Folge 13: Ausflug mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 13: Staffel 20 Folge 13: Ausflug mit Hindernissen

92 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 6

Gemeinsam mit Anna fährt Johannes, der freche Innviertler, zum Skiflyer. Wird der Bayerin diese Einzeldate-Überraschung gefallen? Am Nachmittag findet dann das Hoffest statt und Johannes steht vor der Entscheidung, die ihm sichtlich nicht leicht fällt. Die bezaubernde Reiterin Sarah empfängt ihren vierten Hofherren. Kaum angekommen, muss er auch schon bei der Hofarbeit helfen. Für Lukas, der abenteuerlustige Kernölbauer und seine beiden Hofdamen geht es zum Ziegenstallausmisten. Bevor die finale Entscheidung fällt, steht eine E-Bike Tour zu einem Aussichtspunkt und zum Buschenschank auf dem Programm. Murtaler Peter lädt Luci auf ein Einzeldate auf einem Hochstand ein. Beide spüren ein Kribbeln im Bauch. Wird es den ersten Kuss geben? Obstbauer Simon empfängt seine Hofdamen und beim musikalischen Almbauer Daniel startet endlich die Hofwoche!

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen