Staffel 20 Folge 13: Ausflug mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 13: Staffel 20 Folge 13: Ausflug mit Hindernissen
Gemeinsam mit Anna fährt Johannes, der freche Innviertler, zum Skiflyer. Wird der Bayerin diese Einzeldate-Überraschung gefallen? Am Nachmittag findet dann das Hoffest statt und Johannes steht vor der Entscheidung, die ihm sichtlich nicht leicht fällt. Die bezaubernde Reiterin Sarah empfängt ihren vierten Hofherren. Kaum angekommen, muss er auch schon bei der Hofarbeit helfen. Für Lukas, der abenteuerlustige Kernölbauer und seine beiden Hofdamen geht es zum Ziegenstallausmisten. Bevor die finale Entscheidung fällt, steht eine E-Bike Tour zu einem Aussichtspunkt und zum Buschenschank auf dem Programm. Murtaler Peter lädt Luci auf ein Einzeldate auf einem Hochstand ein. Beide spüren ein Kribbeln im Bauch. Wird es den ersten Kuss geben? Obstbauer Simon empfängt seine Hofdamen und beim musikalischen Almbauer Daniel startet endlich die Hofwoche!
