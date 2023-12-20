Staffel 20 Folge 17: Handy-SpionageJetzt kostenlos streamen
Folge 17: Staffel 20 Folge 17: Handy-Spionage
Auf der Alm stellt Daniel Laura seinen Freunden vor. Die 32-jährige fühlt sich hier direkt wohl und packt mit an. Bevor Laura und Daniel den Rückweg ins Tal antreten können, um dort auf Daniels Hoffest zu feiern, werden sie von einem schweren Unwetter überrascht. Kerstin und Roxy verspüren kein kribbeln, wenn sie in Christophs Nähe sind und beschließen die Heimreise anzutreten. Doch Christoph hat noch ein Ass im Ärmel und lädt kurzerhand die 26-jährige Lena zu sich ein. Ob es jetzt mit der Liebe klappt? Die bezaubernde Reiterin Sarah lädt ihre Hofherren zum Abendessen ein. Hier fällt sie auch die finale Entscheidung. Mit ihrem Favoriten macht Sarah am nächsten Tag ein Picknick und es kommt zum ersten Kuss. Nach einem geselligen Abend ist die Stimmung bei Luki, dem flotte Kutscher, getrübt. Carina und Sabrina haben in Lukis Handy eine Nachricht gefunden, die sie schwer trifft. Die Hofwoche geht dramatisch und abrupt zu Ende. Simon der aufgeweckte Obstbauer schwebt mit seiner Silke auf Wolke sieben. Gemeinsam werden bereits Zukunftspläne geschmiedet.
