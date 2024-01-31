Staffel 20 Folge 22: Nichts als Theater!Jetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 22: Staffel 20 Folge 22: Nichts als Theater!
Die Aussprache mit Sarah steht kurz bevor und es deutet sich an, dass sich der 48-jährige Peter so einiges anhören muss. Die Bäuerin und er sind zwar als angehendes Paar aus der Hofwoche gegangen, aber schon bald sank das Interesse des Niederösterreichers ab. Das Wiedersehen der Beiden in Maria Alm war dementsprechend distanziert. Nach einem Sprung ins kühle Nass des Hotelpools ist auch Burgenländer Philip für die Rückschau auf seine Hofwoche mit Arabella bereit. Er gibt sich zuversichtlich, dass ihn ein entspanntes Gespräch erwartet. Hört man Hofdame Steffi mit ihren einstigen Konkurrentinnen Mara und Daniella reden, mag man anderes vermuten. Ganz andere Gefühle haben derweil Bäuerin Nici und Hofherr Stefan. Nici hofft auf eine zweite Chance beim 30-Jährigen und lädt ihn auf ein Gondel - Picknick ein. Auch für Jungwinzer Florian aus der Oststeiermark und seine Hofdamen steht die Aussprache mit Arabella an. Nachdem Florians Hofwoche im Liebesglück mit Steirerin Anna endete, tauchte der 20-Jährige in Maria Alm bereits wieder als Single auf. Die Beziehung hielt nur zwei Monate und Anna ist enttäuscht darüber, wie unschön Florian alles beendete. Arabella hakt nach: was ist zwischen dem einstigen Traumpaar passiert?
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