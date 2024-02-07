Staffel 20 Folge 23: Das große FinaleJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 23: Staffel 20 Folge 23: Das große Finale
Das große Finale der 20. Jubiläumsstaffel von Bauer sucht Frau steht an! Obwohl im Sommer noch alles nach der großen Liebe aussah, sind Milchbauer Christoph und seine Hofdame Steffi nun wieder getrennt. So empfängt Arabella, neben Hofdame Anja, ein zerknirschtes Ex-Paar, um die Hofwoche noch einmal Revue passieren zu lassen. Kutscher Luki stellt sich bei Arabella seinen immer noch wütenden Hofdamen. Im oberen Mühlviertel nahm im Sommer die Hofwoche ein jähes Ende, nachdem Sabrina und Carina in Lukis Handy Nachrichten lasen, die nicht für sie bestimmt waren. Gelöstere Stimmung herrscht unter den beiden Tirolern Daniel und Mike. Der musikalische Almbauer Daniel erzählt seinem Landsmann von seiner Hofwoche. Wie ging es mit ihm und Hofdame Laura weiter? Und dann ist es da, das große Finale! Simon stellt seiner Silke die Fragen aller Fragen! Wird sie "Ja" sagen?
