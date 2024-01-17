Staffel 20 Folge 20: Wüste Beschimpfungen und eine ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Und weiter geht die Party in Maria Alm am steinernen Meer! Obstbauer Simon und seine Silke haben sich in der Hofwoche gefunden und nicht mehr losgelassen. Bei der Aussprache treffen sie das erste Mal seit dem Sommer auf die anderen Hofdamen. Wie werden sie auf das Traumpaar reagieren? Die Männer von Steirerin Nicole wollen vor der Aussprache noch einmal anstoßen und sich auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Doch die Situation eskaliert. Wüste Beschimpfungen und Drohgebärden sind die Folge. Und wie wird Stefan reagieren, wenn Nicole ihm gesteht, dass sie noch eine zweite Chance möchte? Vorstadtbauer Michael möchte im Rahmen einer „Mini-Hofwoche“ so viel wie möglich nachholen. Mit Saskia entflieht er dem Trubel der Party in eine ortsansässige Glaserei, um ein Spiegel-Herz zu gestalten. Unterdessen steuert die Party in der Tom Almhütte auf den Höhepunkt zu. Bauer Siggi und seine Sonja, das Paar, dass wir beim Abschluss Event der Staffel 18 bei ihrer Hochzeit begleiten durften, stattet Arabella einen Überraschungsbesuch ab. Haben die beiden etwas zu verkünden?
