Bauer sucht Frau
Folge 6: Staffel 20 Folge 06: Der Liebesstein
Am Hof der heißblütigen Steirerin Nicole startet der zweite Tag der Hofwoche. Die bereits anwesenden sechs Hofherren haben die Nacht im Heu verbracht. Kaum sind alle erwacht, schnappt sich Nicole überraschend den 29-jährigen Rainer für ein Einzelgespräch. Muss er den Hof verlassen? Beim gemeinsamen Frühstück erscheint plötzlich ein großer Traktor samt Hofherr Nummer 7. Die Ankunft sorgt für Staunen bei Nicole und den restlichen Bewerbern. Um die Schönheit der Tiroler Natur richtig genießen zu können, überrascht der sportliche Tiroler Mike seine 3 Herzensdamen mit einer E-Bike-Tour durch die Berge. Die romantische Ausfahrt endet schließlich an einer gemütlichen Almhütte von Mikes Freund Klaus inmitten der wunderschönen Berge. Was hat es mit dem sogenannten "Liebesstein" auf sich? Am nächsten Morgen fällt Mike die erste Entscheidung. Der außergewöhnliche Burgenländer Philip macht sich mit seinen Herzensdamen auf zur Feldarbeit und fährt mit ihnen mit dem Traktor. Auch hier steht die erste Entscheidung an. In der Oststeiermark ist das Weinfest des süßen Jungwinzers Florian in vollem Gange und Murtalerin Anna gibt dabei mit dem 20-Jährigen eine sehr gute Figur beim Tanzen ab. So können sie sich auch ein bisschen besser kennenlernen und ungezwungen näherkommen. Florian hat viel Spaß mit der 19-jährigen, während Annas Konkurrentinnen Magdalena, Jasmin und Lisa-Marie schon spekulieren, wer heute nach den ersten 24 Stunden am Hof nach Hause gehen muss. Am nächsten Morgen verkündet Florian, dass er mit den drei verbliebenen Mädels individuelle Dates unternehmen möchte. Für das erste Date schnappt sich Florian die 19-jährige Anna, und gemeinsam geht es in einen atemberaubenden Kletterpark am Fuße der Riegersburg. Der eifrige Milchbauer Christoph hat mit Anja und Stefanie gleich zwei sehr aussichtsreiche Damen am Hof. Auf einer Spazierfahrt mit dem Traktor lernen sich Christoph und Anja besser kennen. Am Abend hat Christoph ein Lagerfeuer gemacht, um den Abend gemütlich mit Anja und Stefanie ausklingen zu lassen. Dabei verkündet Anja jedoch schweren Herzens, dass sie leider den Hof verlassen wird. Ist das nun die Chance für Stefanie Christophs Herz zu erobern? Beim liebenswürdigen Schafbauern Martin ist die Vorfreude groß und die Anspannung steigt. Bevor er erstmals in seinem Leben an ihm interessierte Single-Damen auf seinem Hof begrüßen darf, trifft er letzte Vorbereitungen.
