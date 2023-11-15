Staffel 20 Folge 12: Überstürzte AbreiseJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 12: Staffel 20 Folge 12: Überstürzte Abreise
Hamburgerin Kinga möchte so langsam Fakten schaffen und überrascht Peter im Stall bei der Arbeit. Nachdem sie Peter mit Geschenken überhäuft, verkündet sie ihren Abschied vom Hof. Mit den zwei verbliebenen Hofdamen geht es am Nachmittag aufs Feld zum Mähen der Wiese mit der Sense. Reich an Überraschungen startet der dritte Tag der Hofwoche des frechen Innviertlers Johannes. Als erstes streikt der Melkroboter und dann wird dem 25-Jährigen auch noch von den Hofdamen Anna und Jenny mitgeteilt, dass ihre Konkurrentin Alexandra überraschend den Hof verlassen hat. Mit den zwei verbliebenen Damen macht sich Johannes schließlich in den Stall und veranstaltet eine Melk-Challenge. Sportlich soll der zweite Tag der Hofwoche vom abenteuerlustigen Kernölbauern Lukas starten. Doch statt laufen zu gehen wird sich auf Yoga geeinigt. Außerdem stehen bei ihm diesmal das Hoffest und zwei Verabschiedungen auf dem Programm. Bei der bezaubernden Reiterin Sarah sind drei der vier Hofherren bereits angekommen. Am Abend nimmt sich Sarah die Zeit die Jungs bei einem gemütlichen Glas Wein besser kennenzulernen. Auch die Hofwoche des aufgeweckten Obstbauern Simon startet. Als die erste Hofdame Silke aus der Steiermark eintrifft, verschlägt es Simon glatt die Sprache.
