Staffel 20 Folge 11: Es regnet GeschenkeJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 11: Staffel 20 Folge 11: Es regnet Geschenke
Mit Sophie trifft auch die vierte und letzte Hofdame bei Kernölbauer Lukas ein. Und er hat sich eine kleine Challenge für sie ausgedacht. Wer zuerst ordentlich sein Bett bezieht, soll die glückliche Gewinnerin von einem Einzeldate auf der Hollywood-Schaukel sein. Welche Dame wird das Rennen machen? Der liebenswürdige Schafbauer Martin macht gemeinsam mit seiner verbliebenen Bewerberin Karin eine Radtour zu einem Alpakagarten. Bei einer Alpakawanderung wollen sie einander besser kennenlernen. Beim romantischen Murtaler Peter steigt in dieser Folge das Hoffest. Dabei werden die Tanzfähigkeiten seiner Hofdamen getestet. Innviertler Johannes stellt seinen Bewerberinnen die Kühe seines Hofes vor. Besonders Stier Hansi hat es den Damen angetan. Florian ist der letzte Kandidat auf Nicoles Hof. Er möchte sie mit einem Ausflug an den Teich überraschen. Die Eltern der Steirerin stehen ihm dabei unterstützend zur Seite. Bevor die Hofwoche bei der bezaubernden Reiterin Sarah beginnt, hat sie die Qual der Wahl unter ihren zahlreichen Bewerbungen. Wird sie wohl die richtige Entscheidung treffen?
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick