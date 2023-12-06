Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bauer sucht Frau

Staffel 20 Folge 15: Katerfrühstück

ATVStaffel 20Folge 15vom 06.12.2023
95 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6

Beim geselligen Mostviertler Christoph startet die langersehnte Hofwoche. Mit Kerstin und Roksana hat sich Christoph nur zwei Hofdamen eingeladen. Für Roksanas Abholung von der Bushaltestelle hat sich Christoph etwas ganz Besonderes überlegt... In Tirol startet der musikalische Almbauer Daniel mit Rachel zu einem Ausflug zu seinem Lieblingsplatz. Laura muss leider arbeiten und kann nicht dabei sein. Dafür nimmt sich Daniel am Nachmittag wieder Zeit für sie und es scheint bereits ein wenig zwischen den beiden zu knistern. Reiterin Sarah möchte ihren Hofherren diesmal das Pferd bzw. das Reiten näherbringen. Wer stellt sich am besten an und kann Sarah überzeugen? Oder ist Angst und Respekt vor dem großen Tier bei dem einen oder anderen doch zu groß? Obstbauer Simon zeigt seinen Damen die Obstplantage. Dort angekommen darf jede eine Runde mit dem Traktor fahren. Beim anschließenden Einzelgespräch mit Lisa wird es emotional. Beim flotten Kutscher Luki erreicht Marie aus Salzburg, der dritte blonde Engel für Luki, den Hof. Bei der Feldarbeit müssen die Mädels fleißig zupacken und helfen. Und dann steht auch schon die erste Entscheidung an. Der romantischen Murtaler Peter hat sich noch eine kleine Überraschung für seine Ineta einfallen lassen. Auf lettisch versucht er sie zu fragen, ob sie noch ein paar Tage bei ihm bleiben will. Wird sie "Ja" sagen?

