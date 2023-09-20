Staffel 20 Folge 04: Es beginnt zu knisternJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 4: Staffel 20 Folge 04: Es beginnt zu knistern
Mike, der sportliche Tiroler hat bereits seine drei Hofdamen Julia, Tamara und Selina am Hof empfangen. Nun geht es an die Übergabe der Gastgeschenke. Ob die Liebestropfen tatsächlich ihre Wirkung entfalten werden? Bei der heißblütigen Steirerin Nicole lernen die Männer nach ihrer Ankunft nicht nur direkt die 23-Jährige kennen, sondern auch ihren Hof. Jeder Mann zieht ein Los und muss sich dann erst einmal auf die Suche nach der hübschen Steirerin machen. Auf dem Hof von Christoph, dem eifrigen Milchbauern, trifft die 27-jährige Anja als zweite Hofdame ein. Am ersten Morgen überrascht Christoph seine Hofdamen mit einem Frühstück. Anja fühlt sich leider nicht so gut und bleibt im Bett. So schnappt sich Christoph nur Steirerin Steffi für die Stallarbeit. Bei Jungwinzer Florian kommt indessen Hofdame Nummer drei, die 20-jährige Magdalena aus Salzburg, am Hof an. Florian ist geflasht von der hübschen Blondine und auch Magdalena findet Gefallen an dem 20-Jährigen. Mit Magdalena, Anna und Jasmin ist die Runde der Hofdamen vorerst mal komplett. Am Abend hat Florian ein Lagerfeuer samt Steckenbrot vorbereitet. Magdalena spielt Gitarre und singt dazu... Der außergewöhnliche Burgenländer Philip zeigt seiner erste Hofdame, die 25-jährige Daniella, den Hof samt BMX-Park. Im Anschluss erzählt Daniella Philip von ihrer Geschlechtsumwandlung. Philip reagiert so toll darauf, dass Daniella glatt Tränen in den Augen hat – der Vibe zwischen den Beiden stimmt bisher. Als nächstes holt Philip seine zweite Hofdame Mara in seinem Oldtimer ab. Mara beeindruckt den Burgenländer mit ihrem großen Wissen über Pilze und beide sind sich sympathisch. Ob daraus mehr werden kann?
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