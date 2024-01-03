Staffel 20 Folge 18: Das große WiedersehenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 18: Staffel 20 Folge 18: Das große Wiedersehen
Ort der großen Jubiläumssause ist heuer das feiererprobte Maria Alm im Salzburger Land. Hier treffen alle 15 Bauern und Bäuerinnen sowie ihre Bewerber und Bewerberinnen zusammen, um gemeinsam mit Arabella Kiesbauer die Hofwochen des Sommers Revue passieren zu lassen und eine unvergessliche Abschlussparty zu feiern. Sind alle glücklichen Paare aus den Hofwochen noch vergeben oder bereits wieder Single? Auch Erdäpfelbauer Michael ist beim Abschlusstreffen dabei. Leider hat seine Hofwoche aus privaten Gründen ausfallen müssen. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben, und so wird er seine große Favoritin des Sommers nun im winterlichen Pinzgau kennenlernen. Spannend wird es dann in der Aussprache zwischen dem liebenswürdigen Schafbauern Martin und seinen Hofdamen Nadja und Karin. Wie es den Dreien in der Zwischenzeit ergangen ist? Der emotionale Rückblick auf die Hofwoche und die Ereignisse im Anschluss rühren den Mostviertler Bauern jedenfalls sehr zu Tränen. Auch beim frechen Innviertler Johannes steht die Aussprache auf dem Programm. Vor allem seine unter großer Aufregung abgereiste Hofdame Jenny hat noch einige Hühnchen mit dem 25-Jährigen zu rupfen. Und dass dieser zudem mit seiner neuen Freundin angereist ist, sorgt bei Hofwochenfavoritin Anna für große Enttäuschung und herzergreifende Tränen.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick