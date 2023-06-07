Staffel 20 Folge 02: Die Bauern der JubiläumsstaffelJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 2: Staffel 20 Folge 02: Die Bauern der Jubiläumsstaffel
94 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 6
Romantik in wunderschöner Umgebung: Nicht immer hat man es als österreichischer Landwirt leicht, seine Liebe fürs Leben zu finden. Zwischen Melken, Stall-Ausmisten und Feld-Bestellen bleibt einfach zu wenig Zeit zum Flirten. Doch dank "Bauer sucht Frau" kann auch den schwierigen Fällen geholfen werden.
