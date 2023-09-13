Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bauer sucht Frau

Staffel 20 Folge 03: Start der Hofwochen

ATVStaffel 20Folge 3vom 13.09.2023
Staffel 20 Folge 03: Start der Hofwochen

Staffel 20 Folge 03: Start der HofwochenJetzt kostenlos streamen

Bauer sucht Frau

Folge 3: Staffel 20 Folge 03: Start der Hofwochen

93 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 6

Das lange Warten hat endlich ein Ende: Die liebeshungrigen Bauern und Bäuerinnen sind wieder auf der Suche nach der großen Liebe. Doch bevor sie sich in ihr Abenteuer der Liebe stürzen können, habe sie die Qual der Wahl. Wen wollen sie auf ihren Hof einladen? Wer könnte zu ihnen passen? Wer könnte die eine wahre Liebe sein?

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Bauer sucht Frau
ATV
Bauer sucht Frau

Bauer sucht Frau

Alle 21 Staffeln und Folgen