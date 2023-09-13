Staffel 20 Folge 03: Start der HofwochenJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 3: Staffel 20 Folge 03: Start der Hofwochen
93 Min.Folge vom 13.09.2023Ab 6
Das lange Warten hat endlich ein Ende: Die liebeshungrigen Bauern und Bäuerinnen sind wieder auf der Suche nach der großen Liebe. Doch bevor sie sich in ihr Abenteuer der Liebe stürzen können, habe sie die Qual der Wahl. Wen wollen sie auf ihren Hof einladen? Wer könnte zu ihnen passen? Wer könnte die eine wahre Liebe sein?
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen