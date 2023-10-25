Staffel 20 Folge 09: Sprung in die ZukunftJetzt kostenlos streamen
Bauer sucht Frau
Folge 9: Staffel 20 Folge 09: Sprung in die Zukunft
Die Hofherren der heißblütigen Steirerin Nicole dürfen sich beim Holzhacken beweisen. Andreas muss darauf den Hof verlassen. Den Abend lassen Nicole und ihre zwei verbliebenen Hofherren am Lagerfeuer ausklingen. Bei Schafbauer Martin steht Hofarbeit auf dem Programm: Weidezäune müssen aufgestellt werden. Am Nachmittag geht es als Ausgleich zu einem Kräuterhof. Tiroler Mike möchte mit seiner Julia den Sprung in die Zukunft wagen und überrascht sie mit Bungeejumping. Die Wienerin ist darüber weniger begeistert. Mit Ineta, Kinga und Lucyna sind alle Hofdamen auf Peters Hof angekommen. Beim ersten Zusammensitzen in Peters Küche, wird dem Bauern langsam vor Augen geführt, worauf er sich hier eingelassen hat. Für den letzten Abend seiner Hofwoche hat sich Florian noch eine besondere Überraschung einfallen lassen. Für ihn und Anna geht es auf eine romantische Kutschfahrt zu Schloss Herberstein. Zwei Gläser Wein, ein filmreifer Sonnenuntergang vor romantischer Kulisse und ein Versprechen, gemeinsam viele schöne, neue Orte zu entdecken. Für Burgenländer Philip und seine letzten Hofdame Stefanie geht es mit dem Camper auf Reisen. Eine Rückkehr zum Hof ist nicht geplant, denn übernachtet wird zusammen im Camper.
