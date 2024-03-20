Dok 1: Hexen: Hanno Total VerzaubertJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 20.03.2024: Dok 1: Hexen: Hanno Total Verzaubert
46 Min.Folge vom 20.03.2024
Hanno Settele taucht in eine Welt ein, die seit vielen Jahrhunderten vergangen geglaubt ist: die Hexerei. Der Online-Markt für Heilsteine, Kartenlegen und Amulette boomt. Dass sich aktuell viele junge Menschen für Magie und Esoterik interessieren, beweist etwa der Trend WitchTok. Unter diesem Hashtag findet man Millionen von Beiträgen auf der Videoplattform TikTok. Ist der Trend ein Zeichen für den Siegeszug von Wissenschaftsskepsis und Realitätsflucht oder doch eher Self-Care und Feminismus in neuem, altem Gewand? Bildquelle: ORF/Hashtag/JannDoll & MoritzWehr
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0