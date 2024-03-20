Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dok 1

Dok 1: Hexen: Hanno Total Verzaubert

ORF1Folge vom 20.03.2024
Dok 1: Hexen: Hanno Total Verzaubert

Dok 1: Hexen: Hanno Total VerzaubertJetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 20.03.2024: Dok 1: Hexen: Hanno Total Verzaubert

46 Min.Folge vom 20.03.2024

Hanno Settele taucht in eine Welt ein, die seit vielen Jahrhunderten vergangen geglaubt ist: die Hexerei. Der Online-Markt für Heilsteine, Kartenlegen und Amulette boomt. Dass sich aktuell viele junge Menschen für Magie und Esoterik interessieren, beweist etwa der Trend WitchTok. Unter diesem Hashtag findet man Millionen von Beiträgen auf der Videoplattform TikTok. Ist der Trend ein Zeichen für den Siegeszug von Wissenschaftsskepsis und Realitätsflucht oder doch eher Self-Care und Feminismus in neuem, altem Gewand? Bildquelle: ORF/Hashtag/JannDoll & MoritzWehr

Alle verfügbaren Folgen