Galapagos X: Der Klimaanlagen-KollapsJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 17: Galapagos X: Der Klimaanlagen-Kollaps
12 Min.Folge vom 02.05.2026
Zeph ist entsetzt! Der Popstar Barney Pluto sagt seine Tournee ab und möchte vor der Hitzewelle, die die Stadt tyrannisiert, auf den Pluto flüchten. Das Galapagos X-Team reist schleunigst in die Vergangenheit, um die Ursache der Hitzewelle zu ergründen und Barney Plutos Tournee zu retten. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galapagos X
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids