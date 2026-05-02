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Galapagos X

Galapagos X: Der Klimaanlagen-Kollaps

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 02.05.2026
Galapagos X: Der Klimaanlagen-Kollaps

Galapagos X: Der Klimaanlagen-KollapsJetzt kostenlos streamen

Galapagos X

Folge 17: Galapagos X: Der Klimaanlagen-Kollaps

12 Min.Folge vom 02.05.2026

Zeph ist entsetzt! Der Popstar Barney Pluto sagt seine Tournee ab und möchte vor der Hitzewelle, die die Stadt tyrannisiert, auf den Pluto flüchten. Das Galapagos X-Team reist schleunigst in die Vergangenheit, um die Ursache der Hitzewelle zu ergründen und Barney Plutos Tournee zu retten. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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