Galapagos X: Ungeheure ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
Galapagos X
Folge 20: Galapagos X: Ungeheure Überraschung
12 Min.Folge vom 04.05.2026
Oshie hat Geburtstag! Deshalb schmeißen seine Freunde für ihn eine Überraschungsparty am Strand. Doch die Feierlaune wird schon bald getrübt, denn im Meer soll ein riesiges Ungeheuer sein Unwesen treiben. Dr. Fixx schickt die Truppe einmal mehr in die Vergangenheit, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/
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