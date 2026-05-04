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Galapagos X

Galapagos X: Ungeheure Überraschung

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 04.05.2026
Galapagos X: Ungeheure Überraschung

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Galapagos X

Folge 20: Galapagos X: Ungeheure Überraschung

12 Min.Folge vom 04.05.2026

Oshie hat Geburtstag! Deshalb schmeißen seine Freunde für ihn eine Überraschungsparty am Strand. Doch die Feierlaune wird schon bald getrübt, denn im Meer soll ein riesiges Ungeheuer sein Unwesen treiben. Dr. Fixx schickt die Truppe einmal mehr in die Vergangenheit, um dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Bildquelle: ORF/Big Bad Boo/

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